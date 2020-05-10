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В Украине за прошедшие сутки наибольшее количество инфицированных коронавирусом зарегистрировано в Черновицкой, Львовской и Ровенской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
— За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой (89), Львовской (54) и Ровенской областях (49), - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Украине, 10 мая, зафиксировано 15 тысяч 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.
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В Украине за прошедшие сутки наибольшее количество инфицированных коронавирусом зарегистрировано в Черновицкой, Львовской и Ровенской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
— За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой (89), Львовской (54) и Ровенской областях (49), - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Украине, 10 мая, зафиксировано 15 тысяч 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный