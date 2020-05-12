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Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, намерена с 1 июля возобновить 40% рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что экипаж самолета, и пассажиры будут обязаны надевать медицинские маски. Кроме того, бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков.
Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными. Кроме того, авиаперевозчик примет меры, чтобы избежать возникновения очередей в туалет.
– Ryanair будет работать в тесном взаимодействии с государственными службами здравоохранения для обеспечения того, чтобы эти маршруты согласовывались по возможности с эффективными мерами по сдерживанию распространения COVID-19, - говорится в пресс-релизе авиакомпании.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль После заявил, что метро и междугородный транспорт, вероятно, откроют к середине лета.
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Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, намерена с 1 июля возобновить 40% рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что экипаж самолета, и пассажиры будут обязаны надевать медицинские маски. Кроме того, бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков.
Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными. Кроме того, авиаперевозчик примет меры, чтобы избежать возникновения очередей в туалет.
– Ryanair будет работать в тесном взаимодействии с государственными службами здравоохранения для обеспечения того, чтобы эти маршруты согласовывались по возможности с эффективными мерами по сдерживанию распространения COVID-19, - говорится в пресс-релизе авиакомпании.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль После заявил, что метро и междугородный транспорт, вероятно, откроют к середине лета.