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Президент Украины Владимир Зеленск, нынешние показатели заболеваемости коронавирусом в Украине позволяют рассмотреть будущие этапы смягчения карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
– Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса, - сказал Владимир Зеленский.
В совещании под председательством Зеленского приняли участие представители Кабмина и правоохранительных органов.
В министерстве здравоохранения сообщили, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.
На совещании также обсудили меры, принимаемые в других странах для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине.
Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков.
Напомним, в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.
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Президент Украины Владимир Зеленск, нынешние показатели заболеваемости коронавирусом в Украине позволяют рассмотреть будущие этапы смягчения карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
– Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса, - сказал Владимир Зеленский.
В совещании под председательством Зеленского приняли участие представители Кабмина и правоохранительных органов.
В министерстве здравоохранения сообщили, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.
На совещании также обсудили меры, принимаемые в других странах для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине.
Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков.
Напомним, в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.