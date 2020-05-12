Президент Украины Владимир Зеленск, нынешние показатели заболеваемости коронавирусом в Украине позволяют рассмотреть будущие этапы смягчения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

– Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса, - сказал Владимир Зеленский.

В совещании под председательством Зеленского приняли участие представители Кабмина и правоохранительных органов.

В министерстве здравоохранения сообщили, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.

На совещании также обсудили меры, принимаемые в других странах для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине.

Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков.

Напомним, в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.