Луганская областная государственная администрация работает над проектом строительства железнодорожной ветки между городами Рубежное и Старобельск. Она соединит несколько районов области с общеукраинской железнодорожной сетью.

Об этом сказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, пишет hromadske.

— Перед тем, как Европу накрыла волна коронавируса, у меня уже была запланирована поездка в Париж, чтобы подписать документы о выделении французской стороной 33 млн евро на модернизацию Попасненского водоканала. И мы должны были выходить на финишную прямую по финансированию строительства железнодорожной ветки. Сейчас мы возобновляем эти переговоры, - сказал Сергей Гайдай.

Он также уточнил, что в последние два месяца шла длительная подготовительная работа. В частности, достигнута договоренность с USAID (Агентство США по международному развитию), что это агентство профинансирует проектно-сметную документацию. Ее стоимость оценивается в несколько миллионов гривен.

Отвечая на вопрос о стоимости строительства железнодорожной ветки, Сергей Гайдай сообщил, что ориентировочная сумма — 100 миллионов евро (ее часть пойдет на строительство мостовых переходов), однако окончательную стоимость будет определять организация, которая будет разрабатывать проектно-сметную документацию.

— Строительством занимается областная администрация, но нашу инициативу поддерживает президент, он понимает, насколько это важно. Подключен к этому и секретарь СНБО Данилов, поскольку это стратегическая вещь, - добавил Сергей Гайдай.

Длина железнодорожной ветки Рубежное — Старобельск составит 59 км. Она соединит всеукраинскую железнодорожную сеть с изолированной ветвью Кондрашевская Новая — Лантратовка, которая является изолированной, поскольку с одной стороны заходит в Россию, а с другой — на оккупированную территорию. Строительство железнодорожной ветки должно соединить несколько удаленных сельскохозяйственных районов области с железнодорожной сетью Украины и позволит значительно удешевить логистику для местных аграрных производителей.

Напомним, что Служба автомобильных дорог Одесской области собирается потратить 87 миллионов гривен на проектирование и ремонт автодороги М14 «Одесса — Николаев — Херсон — Мелитополь — Новоазовск». В частности планируется построить от Одессы до села Коблево четырехполосный железобетонный автобан.