Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала работу областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в области.

Об этом стало известно во вторник, 12 мая, в ходе заседание Николаевской областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщают НикВести.

В ходе комиссии Виктория Москаленко раскритиковала работу штаба и заявила, что на его заседаниях не рассматриваются важные вопросы о выходе области из карантина, причин высокой заболеваемости медиков и дальнейше работы по борьбе с эпидемией.

— Я сегодня так понимаю у нас не заседание штаба, а день благодарения какой-то, все друг другу говорят спасибо, у нас все хорошо и говорят о том, что уже сделано. А мне вот интересно, что мы будем делать, после того, как ограничены карантинные мероприятия, после того, как мы не увидели какие причины заболеваемости медиков, какие эпидемиологические выводы сделаны. К сожалению, медицинские работники продолжают болеть, — заявила Виктория Москаленко.

Напомним, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова считает, что ответственность за случаи заражения короновирусом среди медиков лежит на областном штабе по противодействию COVID-19.