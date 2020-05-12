Глава Николаевской ОГА Александр Стадник подписал распоряжение о выделении 5,5 миллиона гривен Николаевскому национальному аграрному университету на региональный заказ для подготовки специалистов и работников. По словам главы аграрной комиссии, депутата Николаевского облсовета Юрия Кормышкина, распоряжение было подписано только после обращения студентов «аграрки» и депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба областной организации партии «Наш Край».

«Я в пятницу общался с ректором Николаевского национального аграрного университета Вячеславом Шебаниным. Он сказал, что в четверг или пятницу уже было распоряжение о выделении средств в размере 5,5 миллиона гривен на выполнение регионального заказа. Глава ОГА за 4 месяца все же смог издать распоряжение. Знаю, что студенты присылали ему видеообращение, в котором они сообщили, что готовы пикетировать под ОГА. Надеюсь, что данный вопрос в течение нескольких недель решится», — сказал Юрий Кормышкин.

Отмечается, что этот вуз стал единственным в Украине, для которого в 2020 году были выделены места регионального заказа. Всего университет получили 85 мест. За счет областного бюджета будут финансироваться 6 специальностей, в частности: «Агрономия», «Технология производства и переработки продукции животноводства», «Агроинженерия», «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика», «Учет и налогообложение», «Менеджмент».

Напомним, внешнее независимое оценивание для выпускников школ в этом году пройдет с 25 июня до 17 июля.