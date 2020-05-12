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Начальник штаба по противодействию коронавирусу и заместитель директора лабораторного центра Александр Игнатенков предложил разместить детей, родители которых находятся на длительном лечении COVID-19, в центрах социально-психологической реабилитации.
Об этом он заявил во вторник, 12 мая, в ходе заседание Николаевской областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщают НикВести.
По мнению начальника штаба, необходимо рекомендовать Николаевскому облсовету и Южноукраинскому горсовету организацию временного размещения детей больных с коронавирусной инфекцией в центрах социально-психологической реабилитации.
– На рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС предлагаю вынести вопрос по рекомендации Николаевскому облсовету и Южноукраинскому горсовету разместить здоровых детей, родители которых находятся на длительном лечении COVID-19, в коммунальном учреждении «Николаевский центр социально-психологической реабилитации» областного совета, в коммунальном учреждении «Первомайский центр социально-психологической реабилитации детей» Николаевского облсовета, коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей» Южноукраинского горсовета. Было бы целесообразно пересмотреть режим работы обслуживающего персонала данных объектов и рекомендовать при необходимости круглосуточно находиться на территории этих учреждений», — сказал Александр Игнатенков.
Напомним, по состоянию на утро 12 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области по прежнему составляет 225 человек, из которых 45 медработников.
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Начальник штаба по противодействию коронавирусу и заместитель директора лабораторного центра Александр Игнатенков предложил разместить детей, родители которых находятся на длительном лечении COVID-19, в центрах социально-психологической реабилитации.
Об этом он заявил во вторник, 12 мая, в ходе заседание Николаевской областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщают НикВести.
По мнению начальника штаба, необходимо рекомендовать Николаевскому облсовету и Южноукраинскому горсовету организацию временного размещения детей больных с коронавирусной инфекцией в центрах социально-психологической реабилитации.
– На рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС предлагаю вынести вопрос по рекомендации Николаевскому облсовету и Южноукраинскому горсовету разместить здоровых детей, родители которых находятся на длительном лечении COVID-19, в коммунальном учреждении «Николаевский центр социально-психологической реабилитации» областного совета, в коммунальном учреждении «Первомайский центр социально-психологической реабилитации детей» Николаевского облсовета, коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей» Южноукраинского горсовета. Было бы целесообразно пересмотреть режим работы обслуживающего персонала данных объектов и рекомендовать при необходимости круглосуточно находиться на территории этих учреждений», — сказал Александр Игнатенков.
Напомним, по состоянию на утро 12 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области по прежнему составляет 225 человек, из которых 45 медработников.