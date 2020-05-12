Бывший заместитель главы Одесской облгосадминистрации Виталий Свичинский утверждает, что его уволили не из-за задержки зарплат медикам, а из-за «задачи сверху убрать всех порошенковских».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, 11 октября 2019 года он сам написал заявление об увольнении.

«Меня не уволили тогда. Я работал эти несколько месяцев. Работал несмотря на сопротивление и сопротивление. А когда начал задавать неудобные вопросы, возникла «версия» о том, что я «не справлялся с работой». Неужели так трудно не манипулировать, а сказать правду? Такую, которую вы мне говорили несколько недель назад — что Вам поставлена задача «сверху» убрать всех «порошенковских», — написал он.

Напомним, глава Одесской области Максим Куцый уволил своего заместителя Виталия Свичинскго за задержку 300% доплат медикам, которые лечат больных COVID-19.