Глава Одесской области Максим Куцый уволил своего заместителя Виталия Свичинскго за задержку 300% доплат медикам, которые лечат больных COVID-19.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

По его словам, Виталий Свичинский отвечал за социальное и медицинское направления и «не справился с поставленными задачами».

«Последней каплей стали задержки с доплатами медикам «скорой». Госслужащий знал об этом, но не сделал достаточных действий, чтобы решить проблему. Работникам нашего департамента финансов пришлось два дня вручную производить выплаты работникам Одесского областного центра экстренной помощи», — написал Максим Куцый.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержки по выплатам надбавок медрабоникам, которые борются с коронавирусом, и пригрозил главам облгосадминистраций увольнением.