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Североатлантический альянс готовится к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19 и работает над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО.
Сегодня состоялась видеоконференция министров обороны стран ЕС с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга и заместителя генсека ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьера Лакруа.
Участники, среди прочего, обсудили последствия пандемии на безопасность в мире и усилия обеих организаций касательно борьбы с вирусом.
Йенс Столтенберг поприветствовал тесное сотрудничество между НАТО и ЕС, отметив, что сейчас «как никогда важно помочь нашим членам и партнерам повысить устойчивость населения и борьбу с дезинформацией».
Он также подчеркнул, что проблемы безопасности не уменьшились из-за коронавируса. По его словам, на фоне пандемии потенциальные противники будут пытаться проверить решимость НАТО.
— Поскольку НАТО реагирует на эту пандемию, мы также готовимся к долгосрочным последствиям COVID-19 и работаем над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость, — говорится в сообщении.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия вступает в «новую фазу пандемии» с менее жесткими ограничениями, а жителям следует придерживаться «базовых требований», необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа.
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Североатлантический альянс готовится к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19 и работает над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО.
Сегодня состоялась видеоконференция министров обороны стран ЕС с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга и заместителя генсека ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьера Лакруа.
Участники, среди прочего, обсудили последствия пандемии на безопасность в мире и усилия обеих организаций касательно борьбы с вирусом.
Йенс Столтенберг поприветствовал тесное сотрудничество между НАТО и ЕС, отметив, что сейчас «как никогда важно помочь нашим членам и партнерам повысить устойчивость населения и борьбу с дезинформацией».
Он также подчеркнул, что проблемы безопасности не уменьшились из-за коронавируса. По его словам, на фоне пандемии потенциальные противники будут пытаться проверить решимость НАТО.
— Поскольку НАТО реагирует на эту пандемию, мы также готовимся к долгосрочным последствиям COVID-19 и работаем над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость, — говорится в сообщении.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия вступает в «новую фазу пандемии» с менее жесткими ограничениями, а жителям следует придерживаться «базовых требований», необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа.