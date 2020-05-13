Европейский Союз поддерживает проведение углубленного научного расследования относительно причин возникновения пандемии COVID-19.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе во время виртуальной пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны, отвечая на вопрос, будет ли ЕС настаивать на получении от Китая дополнительной информации о «влажном» (мясном) рынке, который мог стать местом происхождения вируса, сообщает Укринформ.

— Не знаю, какими научными источниками вы пользовались, говоря, что именно мясной рынок стал причиной пандемии, но не могу поддержать такое ваше предположение. Мы будем поддерживать на встрече стран ВОЗ 18 мая предложение о проведении широкого научного и углубленного расследования, чтобы узнать, что вызвало пандемию, — сказал Жозеп Боррель.

Он призвал не делать поспешных выводов, отметив, что для выяснения причин пандемии необходимо проводить научные исследования, а также расследования и проверки, в основе которых лежат научные методы.

По данным Worldometer, в мире зарегистрированы 4 328 477 случаев заражения коронавирусом, в том числе 291 836 летальных, выздоровели 1 571 416 человек.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс готовится к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19 и работает над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость.