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Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что после военного парада в Минске заболеваемость пневмониями упала вдвое.
Об этом он заявил на совещании 12 мая.
— Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Белорусский лидер признал, что у властей была настороженность насчет роста заболеваемости после парада.
— Ну и что мы получили? В Минске значительно — вчера в два раза — снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись, — сказал Александр Лукашенко.
Напомним, в военном параде в Минске участвовало более 3 тысячи человек, военная техника и авиация.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что после военного парада в Минске заболеваемость пневмониями упала вдвое.
Об этом он заявил на совещании 12 мая.
— Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Белорусский лидер признал, что у властей была настороженность насчет роста заболеваемости после парада.
— Ну и что мы получили? В Минске значительно — вчера в два раза — снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись, — сказал Александр Лукашенко.
Напомним, в военном параде в Минске участвовало более 3 тысячи человек, военная техника и авиация.