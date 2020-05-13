Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что после военного парада в Минске заболеваемость пневмониями упала вдвое.

Об этом он заявил на совещании 12 мая.

— Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер признал, что у властей была настороженность насчет роста заболеваемости после парада.

— Ну и что мы получили? В Минске значительно — вчера в два раза — снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись, — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, в военном параде в Минске участвовало более 3 тысячи человек, военная техника и авиация.