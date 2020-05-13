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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что карантинные ограничения будут сохраняться до тех пор пока не изобретут лекарство от COVID-19.
Об этом премьер-министр сообщил внеочередном заседании парламента во время часа вопросов к правительству, пишет Украинская правда.
Нардепы в частности замечали, что чиновнику со служебным авто и водителем легко говорить о ситуации с общественным транспортом, миллионы же украинских граждан не имеют возможности передвигаться, в частности владельцы малых бизнесов, которые в условиях стремительных потерь дохода не могут обеспечить подъезд своих работников к местам работы.
Денис Шмыгаль в ответ продемонстрировал графики заболеваемости в Украине и других европейских странах, и повторил, что Украина идет по сценарию Польши - умеренного выхода из карантина, чтобы не допустить обвалов системы здравоохранения, как в Испании и Италии (с сотнями умерших от коронавируса за сутки).
— Чиновнику не очень легко принимать решения о десятках тысяч человеческих жизней, поэтому предлагаю на этих вопросах не спекулировать политически, а четко подходить к соблюдению карантина. Других действующих механизмов в мире сегодня нету. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены заходить и выходить в карантин по соответствующим правилам, - сказал Денис Шмыгаль.
Ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен, но с постепенным переходом к адаптивной модели.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что карантинные ограничения будут сохраняться до тех пор пока не изобретут лекарство от COVID-19.
Об этом премьер-министр сообщил внеочередном заседании парламента во время часа вопросов к правительству, пишет Украинская правда.
Нардепы в частности замечали, что чиновнику со служебным авто и водителем легко говорить о ситуации с общественным транспортом, миллионы же украинских граждан не имеют возможности передвигаться, в частности владельцы малых бизнесов, которые в условиях стремительных потерь дохода не могут обеспечить подъезд своих работников к местам работы.
Денис Шмыгаль в ответ продемонстрировал графики заболеваемости в Украине и других европейских странах, и повторил, что Украина идет по сценарию Польши - умеренного выхода из карантина, чтобы не допустить обвалов системы здравоохранения, как в Испании и Италии (с сотнями умерших от коронавируса за сутки).
— Чиновнику не очень легко принимать решения о десятках тысяч человеческих жизней, поэтому предлагаю на этих вопросах не спекулировать политически, а четко подходить к соблюдению карантина. Других действующих механизмов в мире сегодня нету. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены заходить и выходить в карантин по соответствующим правилам, - сказал Денис Шмыгаль.
Ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен, но с постепенным переходом к адаптивной модели.