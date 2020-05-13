Мэр Южноукраинска Виктор Пароконный заявил, что в городе не осуществляется контроль за приезжими подрядчиками, которые работают на атомной электростанции. По его словам, в Южноукраинск приехали 200 человек.

Об этом он сказал в ходе заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС во вторник, 12 мая, пишут НикВести.

В частности, Виктор Пароконнный отметил, что несмотря на ограничения по въезду и выезду в город (передвижение осуществлялось только по пропускам), возникла проблема с работниками Южно-Украинской АЭС, использовавшими их в неположенное время. Сейчас этот вопрос решен.

– Полиция изъяла порядка 250 пропусков, потому что ими пытались воспользоваться в нерабочее время, — сказал он.

Помимо этого, существует проблема приезжих подрядчиков, которые работают на атомной электростанции. По его словам, за последнее время в город заехали около 200 человек, информацию о которых ему никто не предоставлял. Более того, проходили ли эти люди тестировании на коронавирус, ему также неизвестно.

– Мы обратились в «Энергоатом» с просьбой, чтобы она отрегулировала процесс привлечения ремонтного персонала для планово-предупредительного ремонта. К нам в город заехало около 200 человек. Мы не знаем адреса их размещения, не знаем, из каких областей они заехали, отлучаются ли они после работы на АЭС по своим домам в другие области, - заявил Виктор Пароконный.

В свою очередь, генеральный директор ЮУАЭС Владимир Лисниченко считает, что мэр не прав, отметив, что работникам выдали пропуска после анкетирования. Также он добавил, что ни у одного из приезжих подрядчиков не было выявлено коронавирусное заболевание.

– Я не поддерживаю мэра в сказанном. Все, что нужно было сделать, мы сделали. Весь подрядный персонал получил пропуска на станцию только после анкетирования, прохождения медконтроля с замером температуры, ознакомления со всеми требованиями по карантинным мероприятиям, - сказал Владимир Лисниченко.

Напомним, что на предприятии уже у 19 человек выявили COVID-19.