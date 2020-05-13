Профильный заместитель главы облгосадминистрации по вопросам инфраструктуры Александр Коваленко в очередной раз проигнорировал заседание транспортной комиссии облсовета.

Об этом шла речь на комиссии по вопросам транспорта и инфраструктуры Николаевского областного совета, пишут НикВести.

Глава транспортной комиссии Валерий Колесников заявил, что у него был разговор с заместителем губернатора Александром Коваленко и тот обещал прийти на сегодняшнее заседание комиссии, однако в очередной раз проигнорировал приглашение.

— Вот рассказываю перед лицом журналистов, я вчера приглашал, напоминал, перед этим у нас была встреча с ним и он обещал, что сегодня будет. Опять же заместитель губернатора Александр Коваленко проигнорировал сегодняшнее заседание нашей комиссии, поэтому, члены комиссии, я не знаю. Больше я к нему не пойду, как в прошлый раз. Не знаю, там что-то придумано, какое-то совещание, - отметил Валерий Колесников.

Ранее депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что заместитель главы облгосадминистрации по вопросам инфраструктуры Александр Коваленко ни разу не пришел на транспортную комиссию.

Напомним, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам инфраструктуры и строительства Александр Коваленко не знает точно, в каком направлении располагается трасса Н-14 «Александровка – Кропивницкий – Николаев».