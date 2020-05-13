Депутаты Николаевского областного совета рассматривают вопрос о создании на базе «Николаевского облавтодора» коммунального предприятия по ремонту и обслуживанию дорог.

Об этом шла речь сегодня, 13 мая, во время заседания комиссии Николаевского областного совета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, - передает корреспондент НикВести.

Руководитель комиссии депутат Валерий Колесников рассказал о желании присоединить 6 райавтодоров Дочернего предприятия «Николаевский облавтодор», входящего в структуру «Укравтодора», к коммунальному предприятию на базе областного совета.

— В области насчитывается 6 райавтодоров, и мы хотим их взять под начало облсовета и присоединить к тому коммунальному предприятию, которое мы рожаем уже год. За которое еще не проголосовали, но надеюсь, что проголосуем. Наша каденция заканчивается, и нам надо что-то оставить для наследников, - сказал Валерий Колесников.

Валерий Колесников Александр Колосовский

В свою очередь, исполняющий обязанности директора «Николаевского облавтодора» Александр Колосовский рассказал о том, что предприятие на сегодня находится в плачевном состоянии. В частности, было озвучено, что на сегодняшний день у предприятия имеются долги на сумму около 62 миллионов гривен.

Он предложил в первую очередь включить в структуру КП мощности Доманевского, Еланецкого, Кривоозерского, Врадиевского и Первомаского райавтодоров.

— На сегодня «Николаевский облавтодор» находится в плачевном состоянии, до которого был доведен за несколько последних лет. Область и коллектив трудовой находятся сейчас не совсем в стабильном состоянии, что касается зимнего содержания, потому что непонятно, как эффективно будут частные компании, не имея баз, обслуживать областные дороги. Это что касается эксплуатации. Несколько раз мы встречались с комиссией и пришли к пониманию, что нужно выходить из ситуации через создание коммунального предприятий на базе области и брать филиалы, пилотных несколько филиалов взять, ввести в коммунальное предприятие через аренду. ЧТо мы таким образом выиграем? Первое, мы сохраним зарплату. То, что сотрудники компании будут дальше продолжать без задержек получать зарплату, и второе, область по районам снимет с себя рисковую такую, патовую ситуацию касательно зимнего содержания дорог. Потому что всегда руководство вспоминает о дорожных организациях осенью, поздней осенью, когда нужно готовиться к зиме. Но к зиме нужно готовиться уже сейчас. Поэтому, было принято решение, мы со своей стороны дадим несколько филиалов, они уже, большая часть, один филиал, Доманевский, уже отработан, запускаем Еланец и также будем предлагать Кривое Озеро, Первомайск и Врадиевку. Посмотрим, как это будет поэтапно. До конца недели мы подготовим соответствующую информацию для аналитики, - сказал Александр Колосовский.

В свою очередь, депутат облсовета Иван Кухта предложил рассматривать вариант включения в состав КП райавтодоров таким образом, чтобы охватить всю Николаевскую область, а не только ее северную часть.

— Можно и так, просто мы исходили из того, что на Доманевку, Еланец и Кривое Озеро… Над Доманевкой уже проделана большая работа, и там еще с прошлого года местные органы самоуправления заинтересованы вложить туда много по документам. По Еланцу к нам пришел запрос о возможности, тоже местные… И по Кривому Озеру и Врадиевке тоже был разговор предварительный с местной властью. Поэтому, исходили из этого. Да, конечно же, логично разделить. Но, получается, там был запрос от местных властей, а здесь мы инициируем от себя, - сказал Александр Колосовский.

В итоге было решено, что начальник «Николаевоблавтодора» подготовит депутатам два варианта решения вопроса.