Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что заместитель главы облгосадминистрации по вопросам инфраструктуры Александр Коваленко не исполняет свои прямые обязанности.

Об этом он сказал сегодня, 13 мая в ходе заседания транспортной комиссии Николаевского облсовета, пишут НикВести.

— Об нас вытирают ноги последние 5 месяцев. Наше предложение полностью не учитывается. Никто не смотрит в бумажки, которые мы отсылаем. Они просто в урну их выбрасывают и подтираются ими. Никаких предложений от облгосадминистрации. Ни один раз профильный замглавы облгосадминистрации не пришел на комиссию. Решение сессии облсовета в части утверждения перечня вообще не исполняется. О чем мы говорим? Пусть занимаются своей работой и деньги за это получают. И пусть отвечают во главе с Коваленко, который вообще какой-то нонсенс. Во-первых, человек некомпетентен в дорогах, не знаю откуда взявшийся, не понимает где дороги Николаевской области находятся — он еще и тупо игнорирует, тупо врунишка какой-то, спрятавшийся в своем кабинетике, - сказал Вадим Олабин.

Напомним, ранее депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что заместитель главы облгосадминистрации по вопросам инфраструктуры Александр Коваленко ни разу не пришел на транспортную комиссию.