Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов заявил, что Президент Владимир Зеленский должен немедленно подписать банковский закон, который приняла Верховная Рада, поскольку это важный шаг для спасения украинской экономики.

Об этом Артур Герасимов сказал на брифинге в Верховной Раде, сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что закон мог быть принят уже давно, но именно депутаты из фракции Зеленского внесли 16 тысяч правок.

— Украинский парламент наконец поддержал во втором чтении и в целом так называемый банковский закон, который, как вы помните, «Европейская Солидарность» жестко требовала принять уже несколько месяцев, - подчеркнул депутат.

Артур Герасимов также отметил, что принять этот закон требовали международные партнеры Украины и международные финансовые организации для того, чтобы можно было продолжить сотрудничество с ними и для того, чтобы Украина избежала дефолта.

— Сегодня был сделан реально большой шаг для этого. Благодаря постоянному давлению «Европейской Солидарности», благодаря тому что мы постоянно требовали, чтобы внеочередные заседания были организованы для того, чтобы принимать именно этот законопроект, наконец, сегодня он был принят. Сегодня мы ожидаем скорейшего подписания руководством Верховной Рады и скорейшего подписания этого закона Зеленским, - заявил Артур Герасимов.

Сопредседатель фракции отметил, что этот закон мог быть принят в целом сразу в первый день, когда он попал в Верховную Раду и когда он был проголосован в первом чтении.

Он напомнил, что именно депутаты от президентской фракции «Слуга народа» внесли большинство из 16 тысяч поправок к этому проекту, и разблокировать его удалось лишь после решения о специальной процедуре рассмотрения поправок.

— Очень хорошо, что сегодня парламент Украины, наконец, выбрал Украину, а не Коломойского. Да, сегодня мы сделали достаточно важный шаг от дефолта, но все ли в порядке в экономике? Нет. Потому что экономика зашла в серьезное пике еще до эпидемии коронавируса, и все помнят, что тогда началось падение промышленного производства, и большие проблемы с бюджетом, и большие проблемы с падением ВВП. Мы требуем от правительства и от Зеленского сделать все, чтобы это голосование в парламенте было не напрасным, потому что это только один шаг доя спасения экономики, - отметил Артур Герасимов.

При этом он отметил, что есть большие сомнения в том, понимает власть, что ей делать дальше.

— Час вопросов к правительству, который сегодня состоялся, доказал, что реального плана спасения украинской экономики не существует, - подчеркнул сопредседатель фракции.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков. «За» проголосовали 270 нардепов.