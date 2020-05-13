Члены депутатской комиссии по вопросам транспорта и инфраструктуры Николаевского областного совета собираются выразить недоверие главе областной государственной администрации Александру Стаднику и его заместителям.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая в ходе заседания транспортной комиссии Николаевского облсовета, сообщают НикВести.

В ходе заседания глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко обратился к коллегам и заявил, что депутатский корпус за свою каденцию не смог реализовать ни одного проекта. Причиной этого депутат назвал руководство ОГА, которое, по его словам, не смогло выстроить диалог с депутатами.

— Мы ничего не сделали за свою каденцию. Это все зависит от администрации. У них нет диалога с депутатским корпусом, посмотрите, что сегодня твориться на депутатских комиссиях. В прошлом созыве я был депутатом областного совета и у нас не было такого бардака. Вообще не было. У нас комиссии проводили за час. Не было такого, сейчас просто бардак. А сегодня вы пойдете на выборы к людям и будете говорить, что вы построили. Да ничего вы не построили! Просто проели деньги. Просто стыдно, — заявил Владимир Фроленко.

В свою очередь глава транспортной комиссии, депутат Валерий Колесников предложил обратиться к президенту Украины с просьбой уволить главу Николаевской ОГА Александра Стадника и его заместителей из-за их профнепригодности.

— У меня есть предложение, обратиться к президенту (Владимиру Зеленскому, - прим.) об отзыве губернатора и всех его замов. И у нас сразу все построится, — предложил Валерий Колесников.

Депутат Вадим Олабин призвал коллег поддержать озвученное предложение и отметил, что руководство ОГА не справляется со своей работой и только вредит Николаевской области.

— У нас власть некомпетентна. Что тут еще сделаешь? У нас власть некомпетентна. У нас государством управляет лебедь, рак и щука. Мы выбиваем из Государственного фонда регионального развития деньги на аэропорт, а потом приезжает министр инфраструктуры Владислав Криклий и говорит, что аэропорт никому не нужен. Где же правда? Валерий Викторович (Колесников, - прим.) правильно говорит, у нас некомплектная власть. Заместитель Стадника по дорогам, Александр Коваленко, путается где у нас какая дорога, это несерьезно. Их давно надо гнать поганой метлой, — призвал Вадим Олабин.

В итоге в ходе голосования все присутствующие депутаты проголосовали За данное предложение главы комиссии.

Напомним, Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена инициировать перед депутатским корпусом вотум недоверия главе облгосадминистрации Александру Стаднику, который, по ее мнению, не может подготовить область к пандемии коронавируса.