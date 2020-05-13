Глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко раскритиковал работу облсовета и заявил, что депутатам ничего не удалось сделать за свою каденцию.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая в ходе заседания транспортной комиссии Николаевского облсовета, сообщают НикВести.

В ходе заседания Владимир Фроленко обратился к коллегам и заявил, что депутатский корпус за свою каденцию не смог реализовать ни одного проекта в отличии от других областей.

— Мы за свою каденцию реально ничего не построили. Мы не построили не один детский сад, ни одну школу. Вот реально вообще ничего! Мы что можем прийти к людям что-то рассказать? Нет! Давайте посмотрим, что за эту же каденцию сделали в Днепропетровской области. Посмотрите на отчеты губернаторов в любой области. В Днепропетровске выступал губернатор и отчитывался, что было построено у них три детских садика, отремонтировано столько-то школ. Одесса, Херсон, Запорожье, все то же самое. А у нас губернатор (Алексей Савченко, - прим.) выходил и говорил, что нам нужно только гимн читать на первое сентября, стоять по стойке смирно, все, больше мы ничем не можем похвастаться. Мы реально ничего не сделали в Николаевской области. Мы ничего не построили. Аэропорт, в который вложили кучу денег, и тот не ввели в эксплуатацию, — заявил Владимир Фроленко.

Причиной безуспешной работы депутат назвал руководство ОГА, которое, по его словам, не смогло выстроить диалог с депутатами.

— Мы ничего не сделали за свою каденцию. Это все зависит от администрации. У них нет диалога с депутатским корпусом, посмотрите, что сегодня твориться на депутатских комиссиях. В прошлом созыве я был депутатом областного совета и у нас не было такого бардака. Вообще не было. У нас комиссии проводили за час. Не было такого, сейчас просто бардак. А сегодня вы пойдете на выборы к людям и будете говорить, что вы построили. Да ничего вы не построили! Просто проели деньги. Реально проели деньги, просто пропали деньги. Просто стыдно. Мы ни один проект не сдали в эксплуатацию, — отметил депутат.

Напомним, Глава партии «Наш край» в Николаевской области, депутат облсовета Юрий Кормышкин, раскритиковал своих коллег-депутатов за неудовлетворительную работу и назвал седьмой созыв областного совета наихудшим с 2006 года.