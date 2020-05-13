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На Европейскую площадь в Киеве 13 мая на акцию протеста собрались перевозчики из разных регионов Украины. Они требуют от властей восстановить внутренние и международные перевозки, которые приостановили из-за карантина.
Об этом пишет hromadske.
Он отметил, что митингующие приехали в центр города на автобусах. В правительственный квартал транспорт не пропустили спецназовцы, охраняющие Кабмин и Раду.
На автобусах размещены надписи «Восстановите автобусное сообщение», «Нам нужна работа», «Легальный бизнес вымирает, нелегальный — процветает».
При этом в полиции Киева сообщили, что в связи с акцией на усиленное дежурство вышли полицейские и нацгвардейцы.
Напомним, что в Очакове Николаевской области с 12 мая собираются восстановить пассажирские перевозки, но с некоторыми ограничениями.
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На Европейскую площадь в Киеве 13 мая на акцию протеста собрались перевозчики из разных регионов Украины. Они требуют от властей восстановить внутренние и международные перевозки, которые приостановили из-за карантина.
Об этом пишет hromadske.
Он отметил, что митингующие приехали в центр города на автобусах. В правительственный квартал транспорт не пропустили спецназовцы, охраняющие Кабмин и Раду.
На автобусах размещены надписи «Восстановите автобусное сообщение», «Нам нужна работа», «Легальный бизнес вымирает, нелегальный — процветает».
При этом в полиции Киева сообщили, что в связи с акцией на усиленное дежурство вышли полицейские и нацгвардейцы.
Напомним, что в Очакове Николаевской области с 12 мая собираются восстановить пассажирские перевозки, но с некоторыми ограничениями.