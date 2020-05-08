В Очакове Николаевской области с 12 мая собираются восстановить пассажирские перевозки, но с некоторыми ограничениями.

Об этом идёт речь в распоряжении городского головы Сергея Бычкова.

Отмечается, что в связи с запланированным введением ослабления карантинных мер и в связи с отсутствием больных коронавирусом в Очакове, рекомендуется главе «Очаковского автотранспортного кооператива «Фаетон» восстановить пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутках с 12 мая.

Перевозки должны осуществляться в соответствии с ограничением на количество мест в транспорте, при соблюдении масочного режима, проветривании салона, а в конце смены необходима влажная уборка транспорта.

Контроль за выполнением этого распоряжения положен на заместителя городского главы Алексея Васькова.

Напомним, что 13 марта мэр Очакова Сергей Бычков подписал распоряжение о введение в городе карантина.

С 24 марта в Очакове прекратил работу общественный транспорт города.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы общественного транспорта в городе после 11 мая.