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В Очакове Николаевской области с 12 мая собираются восстановить пассажирские перевозки, но с некоторыми ограничениями.
Об этом идёт речь в распоряжении городского головы Сергея Бычкова.
Отмечается, что в связи с запланированным введением ослабления карантинных мер и в связи с отсутствием больных коронавирусом в Очакове, рекомендуется главе «Очаковского автотранспортного кооператива «Фаетон» восстановить пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутках с 12 мая.
Перевозки должны осуществляться в соответствии с ограничением на количество мест в транспорте, при соблюдении масочного режима, проветривании салона, а в конце смены необходима влажная уборка транспорта.
Контроль за выполнением этого распоряжения положен на заместителя городского главы Алексея Васькова.
Напомним, что 13 марта мэр Очакова Сергей Бычков подписал распоряжение о введение в городе карантина.
С 24 марта в Очакове прекратил работу общественный транспорт города.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы общественного транспорта в городе после 11 мая.
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В Очакове Николаевской области с 12 мая собираются восстановить пассажирские перевозки, но с некоторыми ограничениями.
Об этом идёт речь в распоряжении городского головы Сергея Бычкова.
Отмечается, что в связи с запланированным введением ослабления карантинных мер и в связи с отсутствием больных коронавирусом в Очакове, рекомендуется главе «Очаковского автотранспортного кооператива «Фаетон» восстановить пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутках с 12 мая.
Перевозки должны осуществляться в соответствии с ограничением на количество мест в транспорте, при соблюдении масочного режима, проветривании салона, а в конце смены необходима влажная уборка транспорта.
Контроль за выполнением этого распоряжения положен на заместителя городского главы Алексея Васькова.
Напомним, что 13 марта мэр Очакова Сергей Бычков подписал распоряжение о введение в городе карантина.
С 24 марта в Очакове прекратил работу общественный транспорт города.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы общественного транспорта в городе после 11 мая.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный