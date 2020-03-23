В Очакове Николаевской области с 24 марта и до окончания карантина прекращает работу общественный транспорт города.

Об этом идёт речь в распоряжении городского головы Сергея Бычкова.

Сегодня, 23 марта, мэр Очакова издал распоряжение с рекомендацией о том, чтобы фирма-перевозчик «Фаетон» с завтрашнего дня прекратила перевозки граждан на маршрутках по городу до окончания карантина.

Отмечается, что контроль за выполнением этого распоряжения положен на заместителя городского главы Алексея Васькова.

Напомним, что 13 марта мэр Очакова Сергей Бычков подписал распоряжение о введение в городе карантина.

Мэр Николаева Александр Сенкевич не исключилвозможность полной остановки общественного транспорта, в случае если в городе будет зафиксирован подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Городской голова Александр Сенкевич напомнил о том, что с 22 марта в Киеве ужесточат карантин и остановят общественный транспорт, добавив, что и Николаев может поступить аналогичным образом, если ситуация будет требовать подобных мер.