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Мэр Николаева Александр Сенкевич не исключил возможность полной остановки общественного транспорта, в случае если в городе будет зафиксирован подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Об этом он заявил сегодня, 21 марта, в ходе брифинга в Николаевской ОГА, передает корреспондент НикВести.
Александр Сенкевич отметил, что сегодня недостаток транспорта в городе из-за карантина негативно сказывается на жизни николаевцев.
– Сейчас мы работаем над уменьшением маршрутов, чтобы они пересекались друг с другом, и были более экономически выгодными для частных перевозчиков. По состоянию на субботу на маршруты не вышли 266 единиц частного транспорта на территории города, — сказал мэр.
Также мэр напомнил о том, что с 22 марта в Киеве ужесточат карантин и остановят общественный транспорт, добавив, что и Николаев может поступить аналогичным образом, если ситуация будет требовать подобных мер.
– Я думаю, что пока в Николаеве такая ситуация не повторится, но в любом случае ее не нужно исключать, — подчеркнул Александр Сенкевич.
Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич отрегировал на заявление Президента Украины Владимира Зеленский, который призвал мэров городов решить проблему с пассажирскими перевозками.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич не исключил возможность полной остановки общественного транспорта, в случае если в городе будет зафиксирован подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Об этом он заявил сегодня, 21 марта, в ходе брифинга в Николаевской ОГА, передает корреспондент НикВести.
Александр Сенкевич отметил, что сегодня недостаток транспорта в городе из-за карантина негативно сказывается на жизни николаевцев.
– Сейчас мы работаем над уменьшением маршрутов, чтобы они пересекались друг с другом, и были более экономически выгодными для частных перевозчиков. По состоянию на субботу на маршруты не вышли 266 единиц частного транспорта на территории города, — сказал мэр.
Также мэр напомнил о том, что с 22 марта в Киеве ужесточат карантин и остановят общественный транспорт, добавив, что и Николаев может поступить аналогичным образом, если ситуация будет требовать подобных мер.
– Я думаю, что пока в Николаеве такая ситуация не повторится, но в любом случае ее не нужно исключать, — подчеркнул Александр Сенкевич.
Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич отрегировал на заявление Президента Украины Владимира Зеленский, который призвал мэров городов решить проблему с пассажирскими перевозками.