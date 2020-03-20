Николаевский городской голова Александр Сенкевич отрегировал на заявление Президента Украины Владимира Зеленский, который призвал мэров городов решить проблему с пассажирскими перевозками.

Об этом он сказал сегодня, 20 марта в ходе заседания сессии городского совета, пишут НикВести.

Как известно, Владимир Зеленский обратился к мэрам городов и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскими перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.

Судя по всему недовольство мэра Николаева вызвало то, что Президент Украины требует от местной власти обеспечить работу общественного транспорта, хотя Министерство финансов Украины уже несколько месяцев тормозит согласование кредита ЕБРР на покупку 50 новых автобусов и 60 троллейбусов для Николаева.

— Когда президент говорит, что городской голова и горсовет должны обеспечить вопросы транспорта — у меня возникает один вопрос. Мы 17 марта снова получили ответ Минфина о том, что надо добавить еще какие-то документы, еще какие-то решения сессии. Получается, что им опять не хватает какого-то слова или трактовка не та. Нужно разобраться на уровне Минфина, вызвать тех людей, сказать им, чтоб не ставили палки в колеса местной власти. Нужно чтоб они принимали решение не по три месяца, а по одному дню, а потом уже что-то требовать с местных советов, которые сидят, как говорят, в позе просящего. В первую очередь это обращение нужно смотреть чиновникам Минфина и главное, Антимонопольному комитету Украины, потому что они сегодня стоят на пути того, что в городах Украины был нормальный общественный транспорт, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.

Как известно, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте. Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с 17 марта приостановили работу все общественные заведения.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, комментируя ситуацию с общественным транспортом, обратил внимание на то, что несмотря на объявленный карантин пенсионеры с самого утра «куда-то» едут на троллейбусах и трамваях. Городской голова напомнил, что именно пенсионеры наиболее уязвимы с коронавирусному заболеванию и призвал их оставаться дома.