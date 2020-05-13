Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова возмутилась решению заместителя главы Николаевской ОГА Александра Трайтли госпитализировать детей с подозрением на COVID-19 в отделение, в котором есть пациенты с подтвержденным диагнозом.

Об этом она сказала во вторник, 12 мая, в ходе заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передают НикВести.

В частности, Светлана Федорова рассказала, что получила ряд алгоритмов, в одном из которых предлагается госпитализировать месячных детей в их отделение, где для нахождения ребенка нет никаких условия, а в палатах находятся больные на коронавирус.

Помимо этого, она отметила, что ранее для пациентов до 7 лет был отведен отдельный корпус в областной детской больнице для лечения маленьких детей с подозрением на коронавирус.

– Александр Александрович (Трайтли, - прим.), вопрос к вам. Когда подписываете распоряжение №28 от 6 мая ( это распоряжение о так называемых алгоритмах), вы его читаете, вы его с кем-то согласовываете, с врачами тех медучреждений, которые прописаны в алгоритмах? Я объясню только третий алгоритм о госпитализации детей. Вы все знаете, что наша инфекционная больница госпитализирует детей от 7 лет на инфекционную патологию. Потому что детская инфекционная больница закрылась. И дети до 7 лет поступают в областную больницу и городскую детскую больницу №2. Там есть боксы и условия для любой инфекционной патологии. Когда началась ситуация с коронавирусом, мы четко определились, я лично со своим эпидемиологом приехала и обозначила в областной детской больнице корпус, где будут лечиться дети. Потому что с коронавирусом у них может быть аппендицит, перелом ноги, хирургические и другие патологии. Эти дети могут обследоваться. У них может быть COVID, а может не быть. Сегодня я получаю от вас распоряжение, где вы предлагаете всех детей с 29-го дня рождения, месячного ребенка, запихнуть в наш коронавирусный госпиталь даже без подтверждения, чтобы он там находился без условий, без кроваток, без педиатров, без единой необходимости, потому что это ребенок с неподтвержденным коронавирусом. Я подписала вам свое возражение. Как областной инфекционист, считаю нецелесообразным месячного ребенка, у которого нет подтвержденного коронавируса, пихать в областную инфекционную больницу на взрослые кровати, где у нас в каждом отделении лежат подтвержденные больные с коронавирусом, - заявила Светлана Федорова.

В свою очередь, Александр Трайтли заявил, что это не его личное решение, а алгоритмы прорабатываются медико-санитарной группой при областном штабе.

Однако Светлана Федорова упрекнула вице-губернатора, подчеркнув, что вовремя последнего заседания 27 апреля никакие алгоритмы не обсуждались.

– Я просила дать мне протоколы. Мне ни одного протокола не дали, ни одного замечания врачей Вознесенска и других не были выслушаны. Протокола у нас нет. На заседании говорили о страховке, защите медиков. Про алгоритмы там речи не было. Знаете, этим заседанием рабочей группы нам кость бросили, покушайте и отстаньте от нас. Так не нужно делать, - добавила она.

Также она заявила, что не понимает, зачем нужно везти детей в тяжелом состоянии из Южноукраинска и Первомайска в больницы Николаева.

– Если бы мы выполняли ваши алгоритмы у нас инфекционная больница за эти дни с 6 по 7 была бы завалена детьми с неподтвержденным диагнозом, - резюмировала главврач.

Напомним, ранее начальник штаба по противодействию коронавирусу и заместитель директора лабораторного центра Александр Игнатенков предложил разместить детей, родители которых находятся на длительном лечении COVID-19, в центрах социально-психологической реабилитации.