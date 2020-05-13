|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:18
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:36
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.2 грн
На должность начальника Николаевского регионального сервисного центра Министерства внутренних дел претендует полковник милиции в отставк, бывший начальник управления Госавтоинспекции Николаевской области Геннадий Погорелов.
Об этом свидетельствует его декларация, поданная в качестве кандидата на должность.
Согласно декларации, которую Геннадий Погорелов подал 4 мая, он зарегистрирован в селе Галициново Витовского района Николаевской области.
Экс-начальник ГАИ задекларировал дом площадью 266 квадрантных метров и два земельных участка в селе Галициново. Также в безоплатном пользовании у семьи Геннадия Погорелова находится дом площадью 236,8 квадратных метра и земельный участок площадью 524 квадратных метра в Николаеве.
Он также задекларировал наследство жены — дом площадью 61,7 квадратных метра и земельный участок площадью 1600 квадратных метров в Галициново.
Также в Коблево у жены Геннадия Погорелова с 2016 года есть дом площадью 264 квадратных метра, земельные участки в поселке Березанка и селе Лиманы. Надежда Погорелова также владеет квартирой в Ялте площадью 119,1 квадратных метра и гаражом. В 2019 году она приобрела квартиру в Турции за 1 миллион 386 тысяч гривен.
Геннадий Погорелов в 2019 году получил 131 тысячу 873 гривны пенсии, а его жена заработала потчи миллион гривен, занимаясь предпринимательской деятельностю, и предоставляя услуги ООО ТФ «АФИНА» и от ООО «Винницкий завод Упаковочных изделий «Винтар».
Наличными Геннадий Погорелов хранит 180 тысяч долларов, 1 миллион 400 тысяч гривен и 25 тысяч евро. Также он задекларировал 88.9 биткоинов, стоимость которых составляет 810 тысяч 617 гривен.
Из-за количества наличных средств, которые Геннадий Погорелов хранит дома, НАЗК отметил его декларацию красным флажком. Это значит, что сумма денежных активов декларанта и его семьи превышает 5 миллионов гривен.
Геннадий Погорелов указал в декларации наручные часы марки Vacheron & Constantin за 519 тысяч 802 гривны и BREGUET 1480 за 312 тысяч гривен.
Он владеет самодельным прицепом, в совместном пользованииу четы Погореловых — автомобиль Volkswagen Amarok 2017 года выпуска.
На Надежду Погорелову оформлено три автомобиля — Volkswagen Touareg 2018 года и два ВАЗа 2121.
Напомним, что в 2014 году активисты движения «Дорожный контроль» вместе с жителями Николаева вышли на митинг к административному зданию управления ГАИ. Они требовали привлечь к ответственности бывшего начальника областного управления ГАИ Геннадия Погорелова. Также они потребовали восстановить в должности уволенного инспектора Виктора Трофименко, который обнародовал коррупционные схемы работы в ГАИ.
Так, по словам Виктора Трофименко, до Евромайдана, чтобы устроиться в ГАИ Николаевской области, достаточно было заплатить 3 тысячи долларов.
Кроме этого, журналист «Дорожного контроля» из Херсона Виталий Косенко заявил об угрозах со стороны правоохранителей после публикации указанных интервью.
Пocлe oпyбликoвaннoгo разоблачающего интepвью c инcпeктopoм дopoжнo-пaтpyльнoй cлyжбы Гeннaдий Пoгopeлoв пpинял peшeниe oб yвoльнeнии из pядoв милиции.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
На должность начальника Николаевского регионального сервисного центра Министерства внутренних дел претендует полковник милиции в отставк, бывший начальник управления Госавтоинспекции Николаевской области Геннадий Погорелов.
Об этом свидетельствует его декларация, поданная в качестве кандидата на должность.
Согласно декларации, которую Геннадий Погорелов подал 4 мая, он зарегистрирован в селе Галициново Витовского района Николаевской области.
Экс-начальник ГАИ задекларировал дом площадью 266 квадрантных метров и два земельных участка в селе Галициново. Также в безоплатном пользовании у семьи Геннадия Погорелова находится дом площадью 236,8 квадратных метра и земельный участок площадью 524 квадратных метра в Николаеве.
Он также задекларировал наследство жены — дом площадью 61,7 квадратных метра и земельный участок площадью 1600 квадратных метров в Галициново.
Также в Коблево у жены Геннадия Погорелова с 2016 года есть дом площадью 264 квадратных метра, земельные участки в поселке Березанка и селе Лиманы. Надежда Погорелова также владеет квартирой в Ялте площадью 119,1 квадратных метра и гаражом. В 2019 году она приобрела квартиру в Турции за 1 миллион 386 тысяч гривен.
Геннадий Погорелов в 2019 году получил 131 тысячу 873 гривны пенсии, а его жена заработала потчи миллион гривен, занимаясь предпринимательской деятельностю, и предоставляя услуги ООО ТФ «АФИНА» и от ООО «Винницкий завод Упаковочных изделий «Винтар».
Наличными Геннадий Погорелов хранит 180 тысяч долларов, 1 миллион 400 тысяч гривен и 25 тысяч евро. Также он задекларировал 88.9 биткоинов, стоимость которых составляет 810 тысяч 617 гривен.
Из-за количества наличных средств, которые Геннадий Погорелов хранит дома, НАЗК отметил его декларацию красным флажком. Это значит, что сумма денежных активов декларанта и его семьи превышает 5 миллионов гривен.
Геннадий Погорелов указал в декларации наручные часы марки Vacheron & Constantin за 519 тысяч 802 гривны и BREGUET 1480 за 312 тысяч гривен.
Он владеет самодельным прицепом, в совместном пользованииу четы Погореловых — автомобиль Volkswagen Amarok 2017 года выпуска.
На Надежду Погорелову оформлено три автомобиля — Volkswagen Touareg 2018 года и два ВАЗа 2121.
Напомним, что в 2014 году активисты движения «Дорожный контроль» вместе с жителями Николаева вышли на митинг к административному зданию управления ГАИ. Они требовали привлечь к ответственности бывшего начальника областного управления ГАИ Геннадия Погорелова. Также они потребовали восстановить в должности уволенного инспектора Виктора Трофименко, который обнародовал коррупционные схемы работы в ГАИ.
Так, по словам Виктора Трофименко, до Евромайдана, чтобы устроиться в ГАИ Николаевской области, достаточно было заплатить 3 тысячи долларов.
Кроме этого, журналист «Дорожного контроля» из Херсона Виталий Косенко заявил об угрозах со стороны правоохранителей после публикации указанных интервью.
Пocлe oпyбликoвaннoгo разоблачающего интepвью c инcпeктopoм дopoжнo-пaтpyльнoй cлyжбы Гeннaдий Пoгopeлoв пpинял peшeниe oб yвoльнeнии из pядoв милиции.