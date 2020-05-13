На должность начальника Николаевского регионального сервисного центра Министерства внутренних дел претендует полковник милиции в отставк, бывший начальник управления Госавтоинспекции Николаевской области Геннадий Погорелов.

Об этом свидетельствует его декларация, поданная в качестве кандидата на должность.

Согласно декларации, которую Геннадий Погорелов подал 4 мая, он зарегистрирован в селе Галициново Витовского района Николаевской области.

Экс-начальник ГАИ задекларировал дом площадью 266 квадрантных метров и два земельных участка в селе Галициново. Также в безоплатном пользовании у семьи Геннадия Погорелова находится дом площадью 236,8 квадратных метра и земельный участок площадью 524 квадратных метра в Николаеве.

Он также задекларировал наследство жены — дом площадью 61,7 квадратных метра и земельный участок площадью 1600 квадратных метров в Галициново.

Также в Коблево у жены Геннадия Погорелова с 2016 года есть дом площадью 264 квадратных метра, земельные участки в поселке Березанка и селе Лиманы. Надежда Погорелова также владеет квартирой в Ялте площадью 119,1 квадратных метра и гаражом. В 2019 году она приобрела квартиру в Турции за 1 миллион 386 тысяч гривен.

Геннадий Погорелов в 2019 году получил 131 тысячу 873 гривны пенсии, а его жена заработала потчи миллион гривен, занимаясь предпринимательской деятельностю, и предоставляя услуги ООО ТФ «АФИНА» и от ООО «Винницкий завод Упаковочных изделий «Винтар».

Наличными Геннадий Погорелов хранит 180 тысяч долларов, 1 миллион 400 тысяч гривен и 25 тысяч евро. Также он задекларировал 88.9 биткоинов, стоимость которых составляет 810 тысяч 617 гривен.

Из-за количества наличных средств, которые Геннадий Погорелов хранит дома, НАЗК отметил его декларацию красным флажком. Это значит, что сумма денежных активов декларанта и его семьи превышает 5 миллионов гривен.

Геннадий Погорелов указал в декларации наручные часы марки Vacheron & Constantin за 519 тысяч 802 гривны и BREGUET 1480 за 312 тысяч гривен.

Он владеет самодельным прицепом, в совместном пользованииу четы Погореловых — автомобиль Volkswagen Amarok 2017 года выпуска.

На Надежду Погорелову оформлено три автомобиля — Volkswagen Touareg 2018 года и два ВАЗа 2121.

Напомним, что в 2014 году активисты движения «Дорожный контроль» вместе с жителями Николаева вышли на митинг к административному зданию управления ГАИ. Они требовали привлечь к ответственности бывшего начальника областного управления ГАИ Геннадия Погорелова. Также они потребовали восстановить в должности уволенного инспектора Виктора Трофименко, который обнародовал коррупционные схемы работы в ГАИ.

Так, по словам Виктора Трофименко, до Евромайдана, чтобы устроиться в ГАИ Николаевской области, достаточно было заплатить 3 тысячи долларов.

Кроме этого, журналист «Дорожного контроля» из Херсона Виталий Косенко заявил об угрозах со стороны правоохранителей после публикации указанных интервью.

Пocлe oпyбликoвaннoгo разоблачающего интepвью c инcпeктopoм дopoжнo-пaтpyльнoй cлyжбы Гeннaдий Пoгopeлoв пpинял peшeниe oб yвoльнeнии из pядoв милиции.