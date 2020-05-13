Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей управлений Службы безопасности в Житомирской и Одесской областях и руководителя Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Соответствующие указы № 178/2020 — № 183/2020 опубликованы на сайте Офиса Президента.

Владимир Зеленский уволил Олега Головаша с должности начальника управления СБУ в Житомирской области и назначил на эту должность Сергея Лысака.

Также уволен Сергей Болдырь с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, но на эту должность назначен Олег Головаш.

Кроме того, глава государства уволил Виталия Харченко с должности начальника Управления СБУ в Одесской области и назначил на эту должность Виктора Доровского.

Напомним, глава Одесской области Максим Куцый уволил своего заместителя Виталия Свичинского за задержку 300% доплат медикам, которые лечат больных COVID-19.