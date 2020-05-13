Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, экс-нардеп из Николаева Давид Макарьян заявил об угрозе для людей и экологии, связанной с загрязнением водохранилищ на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что с конца 2019 года в результате небрежности Российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей нарушена работа двух водохранилищ, что привело к их загрязнению.

По имеющейся информации, во временно оккупированных районах Донецкой области в результате длительного неконтролируемого сброса неочищенных стоков шахты «Булавинская» в Волынцевское питьевое водохранилище (расположено восточнее Енакиево) зафиксировано значительное нарушение гигиенических и экологических показателей.

В частности, нормы о предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов превышены в 6 раз, нитратов — в 5,7 раза, сульфатов — в 3,5 раза, цинка — в 4 раза и тому подобное.

«Волынцевское водохранилище используется как источник питьевой воды для городов Енакиево, Дебальцево, Шахтерск, Чистяково (бывший Торез) и других населенных пунктов, где проживает более 300 тысяч человек. Оккупационная администрация знает о наличии проблемы, однако адекватных мер не принимает», — отмечается в сообщении.

С начала года загрязненные шахтные стоки заместили в водохранилище около 25% воды. Поскольку фильтрационные станции водохранилища не рассчитаны на очистку воды с такими санитарно-химическими показателями, при сохранении тенденции оно станет совершенно непригодным для использования до конца 2020 года.

На данный момент забор воды из Волынцевского водохранилища временно приостановлен, вода для потребления подается из канала «Северский Донец — Донбасс».

«Впрочем, вскоре ситуация может выйти из-под контроля, поскольку канал нуждается в регулярной очистке и плановом ремонте. Оккупационная «власть» начнет подавать людям загрязненную воду», — отмечают в министерстве.

Одновременно на оккупированной части Луганской области возникла угроза исчезновения реки Белая и Исаковского водохранилища (расположено восточнее города Алчевск).

После прекращения работы водоотливного комплекса шахты «Славяносербская», в результате хозяйственной деятельности Алчевского металлургического комбината нарушен баланс работы водохранилища. В частности, в течение 2019 года забор воды для нужд АМК превысил поступления шахтных воду на 5 миллионов кубов. Уже зафиксировано обмеление водохранилища и реки Белая.

По результатам мониторинга и отбора проб, проведенного в конце марта, класс качества воды в Исаковском водохранилище снижен с «умеренно загрязненная» на «загрязненная».

Планы лиц, контролирующих АМК, увеличить производство и забор воды для технических нужд, приведут к уничтожению и реки, и водохранилища.

«Минреинтеграции считает это подтверждением захватнических действий государства-оккупанта, которое безжалостно эксплуатирует оккупированную территорию, создавая угрозы для людей, экологии и уничтожая возможность развития агломерации Алчевск — Перевальск и прилегающих районов в стратегической перспективе. Мы обращаемся к международным организациям в рамках установленного мандата с просьбой проверить указанные факты и принять меры реагирования», — подчеркнул Давид Макарьян.

Напомним, в марте бывший народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», николаевец Давид Макарьян назначен на должность заместителя вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.