Главреда агентства «Слідство.Інфо» Анну Бабинец допросили в полиции как свидетеля по делу о слежке за экс-послом США из-за ее запроса нардепу Александру Дубинскому.

Об этом Анна Бабинец рассказала в Facebook.

В среду, 13 мая, следователи Нацполиции допросили журналистку. Она считает, что такие действия — позор для украинских правоохранителей.

— Сходила на допрос в Нацполицию. Никто не пострадал. Верю, что следователи поняли: допросы журналистов из-за информационного запроса — это стиль России и Азербайджана. Они ничего не дают, кроме международного позора для украинской полиции, — написала Анна Бабинец, добавив, что благодарна всем, кто ее поддерживает.

Также журналистка подчеркнула, что пошла на допрос для того, чтобы не давать правоохранителям оснований для проведения обысков в редакции агентства и у нее дома.

В «Слідство.Інфо» отметили, что допрос продолжался около получаса. Правоохранители уведомили Бабинец о том, что она является свидетелем по делу о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Журналистка в свою очередь заверила, что не обладает никакой информацией по этому делу, которая могла бы помочь следствию. По ее мнению, единственное, в связи с связывает ее с этим делом — запрос нардепу Дубинскому о его связях с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, отправленный полгода назад.

Как сообщалось ранее, журналистку вызвали на допрос в Национальную полицию из-за информационного запроса народному депутату от «Слуги народа» Александру Дубинскому.