Профильный комитет Верховной Рады вчера, 13 мая, рассмотрел проект закона о внесении изменений «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины».

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от «Слуги народа» Александр Гайду.

— Закон совершенствует функционирование системы государственной поддержки сельского хозяйства, устранение административных преград и расходов для сельскохозяйственных товаропроизводителей при получении государственной помощи, — написал Александр Гайду.

Он отметил, что сегодня аграрии сталкиваются с множеством преград на пути получения государственной поддержки: сложности с получением средств, оформлением документов, отсутствие надежного источника информации о характеристиках агропроизводителей, ошибки в государственном земельном кадастре и т.д.

Новый законопроект, по словам Александра Гайду, предполагает устранение всех этих преград.

— Создание единой государственной информационной системы обеспечит упрощенную регистрацию сельхозпроизводителей с целью получения бюджетной поддержки, автоматическую проверку их статуса через доступ к другим государственных реестрам и кадастрам, — написал Александр Гайду.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который позволит украинским чиновникам не декларировать имущество, записанное на детей.