Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который позволит украинским чиновникам не декларировать имущество, записанное на детей.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроект № 3355-1 поддержали 244 народных депутатов.

Законопроект разработали депутаты партии «Слуга народа» для «определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства».

В законопроекте предлагаются ввести новую норму, благодаря которой чиновники не должны декларировать имущество, если оно записано на несовершеннолетних детей, которые с ними не проживают.

Среди других заявленных изменений — исключение из списка лиц, которые обязаны подавать электронные декларации об имущественном состоянии, советников, помощников, уполномоченных, пресс-секретаря Президента Украины, выполняющих свои обязанности на общественных началах.

Проектом закона предлагается установить, что действие Закона Украины «О предотвращении коррупции» (в том числе положения относительно финансового контроля) распространяется на лиц, которые входят в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия или государственной организации, что имеет целью получение прибыли, хозяйственного общества (кроме акционерного общества), в уставном капитале которого более 50% долей принадлежат государству, должностных лиц органов акционерного общества, в уставном капитале которого более 50 процентов акций прямо или косвенно принадлежит государству.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за принятие 13 мая во втором чтении банковского закона, необходимого для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Так, сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков. «За» проголосовали 270 нардепов.

При этом все николаевские народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков.