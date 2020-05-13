Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за принятие 13 мая во втором чтении банковского закона, необходимого для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом он сказал в своем видеообращении к украинцам.

Владимир Зеленский отметил, что закон позволит получить финансовую поддержку от Международного валютного фонда.

«Я благодарю каждого народного депутата. Несмотря на все слухи и обвинения, на всю грязь и давление, вы приняли многострадальный банковский закон. Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки — это миллиарды долларов США», — заявил президент.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков. «За» проголосовали 270 нардепов.

При этом все николаевские народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков.