Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявил, что невыплата обещанных дополнительных средств медицинским работникам влечет за собой уголовную ответственность.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Арсен Аваков отметил, что на предыдущем заседании КМУ было принято решение о доплате медикам, однако, средства получили не все работники медицины. Поэтому, если возникнет необходимость, будет проведено расследование, почему медики не получили обещанные средства.

— Действующее законодательство предусматривает, что если есть невыплата зарплаты людям или задержка — это уголовная ответственность. Поэтому я жду выводов, которые премьер-министр поручил Минздраву, - отметил Арсен Аваков.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил медиков за работу и заявил, что правительство выделило необходимые для доплат средства.

— Кто будет отвечать за перегруженные больницы и здоровье украинцев? Правительство понимает всю ответственность и с самого начала пошло на непопулярные решения для защиты жизней украинский. Мы подготовили медицинскую систему Украины для принятия больных. Сегодня только 6% аппаратов ИВЛ загружено, 30 тысяч койко мест готовы принимать больных. Поэтому, все медики получат доплаты и за март, и за апрель, - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что уже 18 областей получили заработные платы с надбавками в 300%, а в шести областях еще проходит анализ в разрезе каждого медицинского учреждения.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятия управленческих решений, в том числе кадровых, из-за задержки выплат медработникам 300% надбавок.