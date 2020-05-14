Возобновление работы общественного транспорта и внутреннего авиасообщения будет происходить одновременно.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет Интерфакс-Украина.

— Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные, - сказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что сообщение между областями будет возможно только в тех случаях, когда обе эти области будут соответствовать критериям безопасности эпидемической ситуации.

— Нельзя говорить о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемической ситуации. Области смогут возобновить сообщение между собой только, если они обе попадают под эти критерии. Также рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения, - сказал он.

Виктор Ляшко сообщил, что вопрос авиасообщения со странами Европы будет рассматриваться «когда у них откроется авиасообщение».

— Евросоюз проводит еженедельно встречи компетентных министров, где они рассматривают вопрос возобновления туристического сезона и возобновления авиасообщений. Сейчас они передвинули дату возможного возобновления на 15 июня, они говорят, что раньше не будет. И если у них откроется авиасообщение, то Украина тоже будет рассматривать вопрос открытия авиасообщения со странами ЕС, - сказал он.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.