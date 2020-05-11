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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По словам Виктора Ляшко, открытие украинских метрополитенов планируется на четвертом этапе ослабления карантина в Украине.
— Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днепр, - заявил Виктор Ляшко.
Главный санврач отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.
— Если говорить о 5 не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать, - добавил он.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что масочный режим может завершиться до конца лета в случае снижения новых случаев COVID-19 в период карантина в Украине.
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По словам Виктора Ляшко, открытие украинских метрополитенов планируется на четвертом этапе ослабления карантина в Украине.
— Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днепр, - заявил Виктор Ляшко.
Главный санврач отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.
— Если говорить о 5 не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать, - добавил он.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что масочный режим может завершиться до конца лета в случае снижения новых случаев COVID-19 в период карантина в Украине.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный