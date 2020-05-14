Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что медицинские работники городской больницы №3 не получают вовремя заработную плату из-за халатности руководства учреждения, которое вовремя не заключило договор с Национальной службой здоровья Украины.

Об этом он сказал в среду, 13 мая в ходе визита в городскую больницу №3, сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

— Меня спрашивали, почему так произошло. Напоминаю, это проблема менеджмента этой больницы. Все больницы Николаева, кроме третьей, зарплату получают вовремя, финансирование идет из Национальной службы здоровья, - сказал Александр Сенкевич.

По словам мэра, больницы должны были заключить договор с Национальной службой здоровья Украины до конца февраля 2020 года.

— К сожалению, третья больница заключила его 5 мая 2020. К тому времени НСЗУ уже перечислила средства учреждениям здравоохранения на выплату аванса работникам в мае. На сегодня больница №3 опять не успела. Работаем вместе с ними, чтобы получить средства с зарплатой за май. Есть большая вероятность, что из-за такой халатности при принятии управленческих решений в больнице люди не получат деньги за апрель. И мы работаем, чтобы этого не произошло, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что для выплаты заработной платы медицинским работникам больницы №3 нужно было заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).