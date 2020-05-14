Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским так называемые «дела Порошенко».

Об этом Руслан Рябошапка рассказал в интервью изданию Левый Берег.

Кроме того производства, затронутые в ГБР против Петра Порошенко, Владимир Зеленский обсуждал и с Ириной Венедиктовой ,которая на то время занимала пост главы ГБР.

По словам Руслана Рябошапки преследование Петра Порошенко напоминают ему времена Виктора Януковича, который тоже преследовал политических оппонентов.

— Такая история могла повториться. Ситуации похожи. Если никаких оснований нет, невозможно и привлечь к ответственности. Если они есть, тогда это можно делать. А делать так, как делали предыдущие власти, очевидно, нельзя. Я объяснял президенту, по крайней мере по двум кейсам, в частности, по делу Высшего совета правосудия, эти истории не есть перспективные. А Венедиктова рассказывала, что генпрокурор блокирует работу ГБР, - отмечает Руслан Рябошапка.

Он также подтвердил, что проект подозрения, подписанный Ириной Венедиктовой и переданный в Генпрокуратуру, был юридически безграмотным и не имел правовых перспектив.

— Документ был подготовлен следователями ГБР, отправлен в Офис генерального прокурора. Прокуроры просмотрели и в тот же вечер сказали, что это некачественный документ. Поэтому прислали в Государственное бюро расследований на доработку. Документ был весь исчерчен. Мало того, что там на самом деле не было доказательств, которые могли бы подтвердить преступления, в которых подозревался пятый президент. Так еще и юридически все было оформлено безграмотно, - рассказал Руслан Рябошапка.

Руслан Рябошапка также отметил, что Ирина Венедиктова имеет недостаточный уровень квалификации для руководства правоохранительными органами.

— Конкурс на руководителя ГБР она бы не выиграла, если бы он был честный и прозрачный. Потому что она не имеет необходимых качеств - ни моральных, ни профессиональных, чтобы этот конкурс выиграть. И, в принципе, ее поход в Верховный суд это показал (в свое время Венедиктова не сумела пройти конкурс на должность судьи ВСУ - Ред.), - напомнил Руслан Рябошапка.

Об этом свидетельствует, в частности, и юридическое качество проекта подозрения пятому Президенту, которую подготовило ГБР. Когда Ирина Венедиктова пыталась подписать его в Генпрокуратуре, ей объяснили, что подобные дела по подследственности относятся не к ГБР, а к НАБУ.

— Венедиктова не совсем хорошо разбирается в уголовном процессе. Думаю, она узнала о нарушении подследственности, когда мы обсуждали качество этого подозрения. Мы просто прочитали ей цитату из Уголовного процессуального кодекса, и она удивилась, когда узнала, что это подследственность НАБУ. Поэтому пришлось отдать это дело в НАБУ. А Холодницкий исключил статью 364 УК по квалификации, чем частично подтвердил мою правоту, что там нет злоупотребления властью, и отправил дело обратно в ГБР, - объясняет Руслан Рябошапка.

Бывший Генпрокурор отметил, что в процессах, которые «наплодили» ГБР против Порошенко, нет правовых перспектив.

— В тех 16 или 17 делах я ничего перспективного не вижу, - отметил Руслан Рябошапка.

Информация о том, что Владимир Зеленский вмешивается в работу правоохранительных органов, подтвердилась после обнародования в СМИ так называемых «пленок Трубы». Из разговоров, записанных в кабинете бывшего директора ГБР Романа Трубы, следует, что офис Зеленского дает указания правоохранителям о преследовании Порошенко, а сам Зеленский проводит совещания с руководством силовых органов, где обсуждают эти дела, отмечает издание.

Напомним, бывший генеральный прокурор Руслан Рябошка считает, что преждевременная передача в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк может быть «сливом производства». Восстановить во второй раз расследование будет невозможно.