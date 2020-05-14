Министерство финансов Украины презентовало план реформирования Государственной таможенной службы, которым предусмотрено тестирование работников таможен и снаряжение пунктов пропуска сканерами и весами.

План представил министр финансов Сергей Марченко 13 мая, пишет hromadske.

Согласно ему, таможню будут реформировать по трем направлениям: функциональному (контроль государства за деятельностью таможни и уменьшение коррупционных рисков), мотивационному (привлечение качественных кадров) и сервисному (введение электронных сервисов).

— Я считаю, что таможенники должны быть не просто исполнителями реформы, а основными ее проводниками. Именно такие люди должны работать на таможне — честные, мотивированные и открытые для изменений, - сообщил министр финансов.

Планом реформы таможни предусмотрен ряд «быстрых решений». Так, в мае 2020 года планируется оптимизировать структуру Гостаможслужбы, назначить заместителей главы таможни и глав ключевых департаментов, создать мониторинговый центр за деятельностью таможни.

В июне Минфин планирует ввести новый таможенный тариф, гармонизировав украинское законодательство с законодательством ЕС и обеспечить пломбирование транспортных средств.

В июле на таможне должно заработать автоматическое таможенное оформление (экспорта, товаров, ввозимых в Украину для переработки и реэкспорта), ввести IТ-системы управления кадрами, бухгалтерией и электронный документооборот, унифицировать ставки пошлины по отдельным группам товаров.

В августе должны усовершенствовать контроль за таможенной стоимостью товаров (для этого Рада должна принять соответствующий закон) и ввести систему отбора кадров с помощью тестов на знание и экспертизы добродетели.

Напомним, что Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу, 24 апреля, назначил временных руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и анонсировал перезапуск обеих служб.