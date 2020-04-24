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Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу, 24 апреля, назначил временных руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и анонсировал перезапуск обеих служб.
Новым руководителем таможни стал глава одного из департаментов ГТС Игорь Муратов, а временным руководителем налоговой — заместитель главы ГНС Михаил Титарчук, сообщается на правительственном портале.
По словам министра финансов Сергея Марченко, представление на увольнение предыдущих руководителей ведомств сделал именно он, и члены Кабинета министров единогласно поддержали это решение.
— Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывания на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны были пойти, — отметил Сергей Марченко.
При этом министр добавил, что правительство готовит институциональные изменения в обоих ведомствах.
— Кадровые решения - наиболее заметная, но не единственная плоскость реформирования ГТС и ГНС. Параллельно мы готовим институциональные изменения в обоих ведомствах. Формируем новые управленческие команды. Определяем внутренние структуры и функционал. Речь идет о рестарт обеих служб, — добавил Сергей Марченко.
Он также отметил, что прозрачность — лучший аргумент против коррупции и теневых схем.
Напомним, сегодня Кабмин уволил руководителей таможни и фискальной службы Максива Нефедова и Максима Верланова.
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Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу, 24 апреля, назначил временных руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и анонсировал перезапуск обеих служб.
Новым руководителем таможни стал глава одного из департаментов ГТС Игорь Муратов, а временным руководителем налоговой — заместитель главы ГНС Михаил Титарчук, сообщается на правительственном портале.
По словам министра финансов Сергея Марченко, представление на увольнение предыдущих руководителей ведомств сделал именно он, и члены Кабинета министров единогласно поддержали это решение.
— Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывания на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны были пойти, — отметил Сергей Марченко.
При этом министр добавил, что правительство готовит институциональные изменения в обоих ведомствах.
— Кадровые решения - наиболее заметная, но не единственная плоскость реформирования ГТС и ГНС. Параллельно мы готовим институциональные изменения в обоих ведомствах. Формируем новые управленческие команды. Определяем внутренние структуры и функционал. Речь идет о рестарт обеих служб, — добавил Сергей Марченко.
Он также отметил, что прозрачность — лучший аргумент против коррупции и теневых схем.
Напомним, сегодня Кабмин уволил руководителей таможни и фискальной службы Максива Нефедова и Максима Верланова.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов