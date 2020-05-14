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На месте рынка «Ивушка» в Заводском районе Николаева планируют разместить коммунальный рынок.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
По его словам, на сегодняшний день депутаты Николаевского городского совета рассматривают вопрос прекращения аренды земли под рынок «Ивушка».
После чего на данном участке либо разместят новый рынок с соблюдением всех санитарных норм, либо коммунальный рынок.
— На сегодняшний день этот рынок рассматривается депутатами городского совета для того, чтобы остановить аренду земли и предложить этот участок для нормального, нового рынка в цивилизованных условиях. Или же его обновят за городские средства и это будет коммунальный рынок, где смогут работать люди, сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что в Первомайске, несмотря на разрешение Кабмина, приняли решение не открывать городские рынки.
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На месте рынка «Ивушка» в Заводском районе Николаева планируют разместить коммунальный рынок.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
По его словам, на сегодняшний день депутаты Николаевского городского совета рассматривают вопрос прекращения аренды земли под рынок «Ивушка».
После чего на данном участке либо разместят новый рынок с соблюдением всех санитарных норм, либо коммунальный рынок.
— На сегодняшний день этот рынок рассматривается депутатами городского совета для того, чтобы остановить аренду земли и предложить этот участок для нормального, нового рынка в цивилизованных условиях. Или же его обновят за городские средства и это будет коммунальный рынок, где смогут работать люди, сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что в Первомайске, несмотря на разрешение Кабмина, приняли решение не открывать городские рынки.