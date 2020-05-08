В Первомайске, несмотря на разрешение Кабмина, приняли решение не открывать городские рынки.

Об этом говориться в сюжете «Объектив» на НИС-ТВ, пишут НикВести.

В сюжете сообщается, что предприниматели Первомайска пришли на сессию горсовета с требованием открыть городские рынки.

В частности, на сессии должны были собираться депутаты для преодоления вето на решение об открытии рынков, которое наложила мэр Первомайска Людмила Дромашко.

Людмила Дромашко, комментируя свое ветирование, сообщила, что считает незаконным решение сессии горсовета об открытии рынков.

— У меня не было другого решения и я использовала право, которое мне дает мне Закон о местном самоуправлении — наложить на принятые депутатским корпусом противозаконные решения вето. Если вы считаете, что мы должны принять другое решение, то, пожалуйста, берите на себя ответственность, открывайте магазины, работайте, но, вы же понимаете, что будут штрафные санкции, - сказала Людмила Дромашко.

Также она напомнила предпринимателям об открытии Центрального рынка и о его последствиях.

— Вы знаете, что было принято решение и мы открывали наш рынок. Ровно сколько он проработал? Три базара. Прославились на всю Украину, - добавила Людмила Дромашко.

Предприниматели поинтересовались, почему был закрыт рынок, на что мэр ответила: «Кому-то, наверное, интересно было. Раз до президента дошло, значит были основания «почему». Не городской голова сам на себя же написал».

Помимо этого предприниматели сообщили, что несмотря на запрет работы рынков, некоторые все же работают.

— Смотрите на одесской «Хуторок» работает. Даже если они работают нелегально — мы это знаем. Зачем нам тогда смотреть друг другу в глаза и обманывать? Мы сегодня пришли к Вам просить — не требовать своих конституционных прав, а просить, чтобы вы дали нам возможность начать работать, - сказала предприниматель Татьяна Бендяк.

В результате городской голова пообещала вынести этот вопрос на заседание исполнительного комитета Первомайского горсовета, а также призвала предпринимателей дождаться ослабления карантина, которое планируется с 11 мая.

Напомним, что в Николаеве за несоблюдение карантинных мер будут закрывать городские рынки.