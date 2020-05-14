|Скорость ветра:
|10.3 м/с
|Восход солнца:
|05:17
|Заход солнца:
|20:19
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:11
|Заход солнца:
|20:38
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.55 грн
|29.1 грн
Мэр Николаева Александр Сенкевич открыл для журналистов все мероприятия, проходящие в здании горсовета.
Об этом он сказал сегодня, 14 мая в ходе заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС, пишут НикВести.
— Я услышал, что кто-то там не пускал журналистов. Почему? Коллеги, здесь нет никаких секретов. Ребята, мы возвращаемся из коронавируса. На всех мероприятиях, на которых собирается больше двух человек, пожалуйста, приглашайте журналистов. Публично проводим мероприятия, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что правоохранители открыли уголовное дело в отношении чиновников Николаевской облгосадминистрации, которые не пустили журналистов нескольких изданий на встречу главы ОГА Александра Стадника с представителями печатных СМИ.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Мэр Николаева Александр Сенкевич открыл для журналистов все мероприятия, проходящие в здании горсовета.
Об этом он сказал сегодня, 14 мая в ходе заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС, пишут НикВести.
— Я услышал, что кто-то там не пускал журналистов. Почему? Коллеги, здесь нет никаких секретов. Ребята, мы возвращаемся из коронавируса. На всех мероприятиях, на которых собирается больше двух человек, пожалуйста, приглашайте журналистов. Публично проводим мероприятия, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что правоохранители открыли уголовное дело в отношении чиновников Николаевской облгосадминистрации, которые не пустили журналистов нескольких изданий на встречу главы ОГА Александра Стадника с представителями печатных СМИ.