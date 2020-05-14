Мэр Николаева Александр Сенкевич открыл для журналистов все мероприятия, проходящие в здании горсовета.

Об этом он сказал сегодня, 14 мая в ходе заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС, пишут НикВести.

— Я услышал, что кто-то там не пускал журналистов. Почему? Коллеги, здесь нет никаких секретов. Ребята, мы возвращаемся из коронавируса. На всех мероприятиях, на которых собирается больше двух человек, пожалуйста, приглашайте журналистов. Публично проводим мероприятия, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что правоохранители открыли уголовное дело в отношении чиновников Николаевской облгосадминистрации, которые не пустили журналистов нескольких изданий на встречу главы ОГА Александра Стадника с представителями печатных СМИ.