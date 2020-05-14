В Нацполиции заявили, что информация об утечке персональных данных граждан с цифрового государственного сервиса приложении «Дія» не подтвердилась.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

— В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия. По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграмм каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании, - сказано в сообщении.

При этом стоит отметить, что информация о якобы кибератаках и киберуязвимости системы «Дія», не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов.

Также установлено, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.

Ранее, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Служба безопасности Украины начала расследование касательно работы Telegram-бота, при помощи которого произошел слив в сеть базы данных украинцев.