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В Нацполиции заявили, что информация об утечке персональных данных граждан с цифрового государственного сервиса приложении «Дія» не подтвердилась.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
— В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия. По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграмм каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании, - сказано в сообщении.
При этом стоит отметить, что информация о якобы кибератаках и киберуязвимости системы «Дія», не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов.
Также установлено, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.
Ранее, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Служба безопасности Украины начала расследование касательно работы Telegram-бота, при помощи которого произошел слив в сеть базы данных украинцев.
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В Нацполиции заявили, что информация об утечке персональных данных граждан с цифрового государственного сервиса приложении «Дія» не подтвердилась.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
— В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия. По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграмм каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании, - сказано в сообщении.
При этом стоит отметить, что информация о якобы кибератаках и киберуязвимости системы «Дія», не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов.
Также установлено, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.
Ранее, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Служба безопасности Украины начала расследование касательно работы Telegram-бота, при помощи которого произошел слив в сеть базы данных украинцев.