Правительство переназначило николаевского киборга Александра Терещенко заместителем Министра по делам ветеранов Украины.

Об этом говорится в сообщении размещенном на странице Министерства по делам ветеранов Украины в Facebook.

Александр Терещенко - участник боевых действий. С июля 2014 до января 2015 был мобилизован в ВСУ, служил в 28-й ОМБр. С августа 2014 по октябрь 2014 принимал участие в АТО на территории Донецкой области в составе семьдесят девятом отдельной аэромобильной бригады.

15 октября 2014 при обороне Международного донецкого аэропорта получил тяжелое минно-взрывное ранение в результате которого была ампутирована правую руку и кисть левой руки. В января 2015 года уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья. Имеет инвалидность 1 группы вследствие войны

Александр Терещенко является соучредителем и председателем Николаевского филиала «Ассоциация инвалидов АТО», учредителем и руководителем ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО» Николаевской области, основателем и руководителем благотворительного фонда «Международный благотворительный фонд Александра Терещенко».

За несколько лет помог немалому количеству ветеранов войны, ввел проекты по их ресоциализации, популяризации успешных ветеранских проектов, развития бизнеса. Совместно с собратьями-единомышленниками занялся проектами памяти погибших, поддерживая также членов семей погибших Героев. Много времени посвятил программе по патриотическому воспитанию молодежи.

Напомним, что в октябре Александр Терещенко и бывшая военнослужащая Ольга Бенда пробежали 10-километровый марафон морской пехоты в США.