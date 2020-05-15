Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый ответил на обвинения мэра Николаева о том, что САД не убирает дороги города, и объяснил это тем, что фирмы-подрядчики не всегда выполняет полученные от САД задания по уборке.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как известно, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что после праздников пойдет сажать картошку на дорогах в Николаеве, которые не убирает САД.

В свою очередь глава САДа Николаевщины ответил мэру, призвав его «собирать урожай с тротуаров» города. Владислав Невеселый рассказал, что Служба автодорог старается убирать дороги Николаева, однако фирмы-подрядчики не всегда выполняет полученные задания и к ним есть претензии.

Он также добавил, что, в частности, с ГП «Николаевский Облавтодор» в скором времени закончится срок договора, а уборкой и содержанием дорог города займутся другие фирмы, которые будут использовать специальную технику и сделают «классно».

— Пусть по своим тротуарам пособирает урожай. Мы стараемся (убирать дороги - прим.), мы даём задания. Мне в наследство достался Облавтодор, другая компания. Это те компании, которые раньше обслуживали область, и каким образом обслуживали мы видим. Сейчас у нас тендер эксплуатации отыгрывается, пока идут жалобы. Появляются уже другие компании и я надеюсь, что с ними мы начнем более качественно и правильно уборку и содержание дорог, и содержание обочин, «срачи» я это называю. Мы убираем в рамках возможного, даём им задания, но мы не всегда, верите, выезжают. У нас сейчас много претензий к этим компаниям. Я рад, что время закончится и они (фирмы-подрядчики) поймут, но появятся подрядчик, который включит машины и классно было, - заявил Владислав Невеселый.

Ранее сообщалось, что Владислав Невеселый заявил, что Николаеву необходимо профинансировать существенный ремонт дорог в городе, а не «красить губы» и временно решать проблемы поврежденного дорожного полотна.