Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что Николаеву необходимо профинансировать существенный ремонт дорог в городе, а не «красить губы» и временно решать проблемы поврежденного дорожного полотна.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что руководство Службы автомобильных дорог в области должно показать, как содержаться городские дороги, находящиеся на их балансе, а также раскритиковал работу САДа Николаевской области за то, что она до сих пор не отремонтировала ямы на дорогах города, которые находятся на их балансе.

В свою очередь Владислав Невеселый отметил, что Николаев должен выделить средства на основательный ремонт дорог в городе, а САД области может только «красить губы» и временно решать проблемы поврежденного дорожного покрытия.

— Я обращался к городскому голове и несколько раз приходил — хотел пообщаться. Когда-то он звонил и я был в Киеве. Я ждал, тянул момент, тянул тендера, рассчитывал что город подставит плечо и вместе сделаем нормальный ремонт. Я писал обращение к Сенкевичу, что давайте встретимся. Либо вы помогаете и мы идём вместе, либо не помогаете. Никакого ответа не поступило, никто не двинулся, кроме этих гадостей, которые я слышу в интернете, никаких действий не предпринимается. Я бы мог «красить губы», помазал бы асфальтом, все бы сказали, что классно, а после лета увидели бы ту же картину. Я не хочу этого. Я ждал и хотел от города, чтобы мы совместно сделали. Он (Николаев - прим.) должен выделить средства. Мы должны сделать тендерную документацию, - заявил Владислав Невеселый.

Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый

Он добавил, что САД области не может отремонтировать глубокие ямы на дорогах Николаева, которые находятся на их балансе, так как ведомству принадлежит только 5 сантиметров покрытия, а все, что расположено ниже — собственность города. По его словам, с нижней частью дороги есть проблемы, с которым «нужно работать».

— 5 сантиметров это верхний слой асфальта. Если мы его сделаем, то мы сровняем бордюры с дорогой, чего делать нельзя. Всё, что ниже 5 сантиметров (верхнего слоя дорог - прим.) это города. Наше это верхняя часть... Там с основанием (дорог - прим.) проблемы, там в некоторых местах нет уже брусчатки, с основанием нужно работать. Если я начну лезть в основание, то у меня и денег не хватит, - отметил Владислав Невеселый.

Главный дорожник Николаевщины рассказал, что мэр Николаева Александр Сенкевич не настроен с ним на диалог, а только «зарабатывает себе баллы», критикую САД. Также он акцентировал, что в рамках своих возможностей будет ремонтировать «самые ужасные участки» дорог города.

— А когда я бегаю, стучусь, пишу уже письма, но не получаю обратной связи. Тогда это просто политика, человек просто зарабатывает себе баллы, рассказывает, какая Служба плохая, так может надо какой-то шаг сделать. Только слышу в свой адрес обвинения. Какой я вывод сделал: подождал, ничего не происходит, потеряли время, подрядчик, который должен был сделать ремонт, отказался. Мы разработали конструктив по дорогам Николаева в рамках своих возможностей. Самые ужасные участки, о которых вы говорите (Пересечение Адмиральской и Пушкинской - прим.) буду заделывать, - акцентировал Владислав Невеселый.

Напомним, что начальник Службы автомобильных дорог (САД) в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что разработал стратегию развития дорог в регионе. В частности, он хочет соединить большие громады с центральными трассами.