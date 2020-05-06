Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что руководство Службы автомобильных дорог в области должно показать, как содержаться городские дороги, находящиеся на их балансе.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ, пишут НикВести.

В частности, городской голова считает, что исполняющему обязанности начальника САД в Николаевской области Владиславу Невеселому следует опубликовать фотографии состояния городских дорог, чтобы опровергнуть все заявления о их некачественном содержании.

— Обговаривая эту ситуация, утрируя, можно сказать что ситуация невеселая. Объясню почему. Почему-то Владислав посчитал, что я решил заниматься политикой по отношению к нему. Я не хочу заниматься политикой. Я 4 года, сколько городской голова, я борюсь с этой политикой и говорю, что политика есть политика, а прибордюрная полуметровая грязь, которая там лежит — остается прибордюрной грязью. Сколько бы ты не рассказывал, как нехороший Сенкевич, как он много пишет и рассказывает — ты просто покажи фотографии прибордюрки чистой и это будет лучшее объяснение, что Сенкевич врет, - сказал Александр Сенкевич.

Также мэр добавил, что у Службы автодорог предусмотрены средства на содержание дорог в области, часть из которых — на дороги, проходящих через город.

— Когда он (Владислав Невеселый, - прим.) говорит о том, что не может со мной встретиться — да не надо со мной встречаться, уберите грязь под бордюром. Зачем нам встречаться? У вас есть 200 миллионов на область, чтобы содержать дороги. В том числе, эти 6 километров, которые находятся в Николаеве. По Пушкинской уже невозможно ездить. Мы слышим историю о 5-ти сантиметрах. Если не ремонтировать ямы, когда они 1-2 сантиметра, то они становятся глубиной в 20 сантиметров и тогда уже: «Вы почините 5 сантиметров, а мы добавим 5». Это несерьезно. Если мы говорим, что все эти годы выделялись деньги на содержание этих дорог и они ежегодно приводились в порядок по весне, - добавил Александр Сенкевич.

Напомним, в феврале 2020 года директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что Служба автомобильных дорог области должна заняться капитальным ремонтом улицы Пушкинской. В ответ на это, руководитель САД в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что Служба не может отремонтировать глубокие ямы на дорогах Николаева, которые находятся на их балансе, так как ведомству принадлежит только 5 сантиметров покрытия, а все, что расположено ниже — собственность города. После этого, Департамент ЖКХ потребовал от САД должного содержания дорог в Николаеве.

Помимо этого, в начале апреля мэр Николаева Александр Сенкевич высказал недовольство работой Службы автомобильных дорог, которая не спешит с ремонтом дорог государственного значения, проходящих через областной центр.

Кроме того, Александр Сенкевич потребовал увольнения с должности начальника САД Владислава Невеселого. По словам мэра, дорожники игнорируют его просьбы отремонтировать дороги, которые проходят через город.

В свою очередь Владислав Невеселый заявил, что Александр Сенкевич не вник в проблему ремонта дорог, проходящих через город. После, Александр Сенкевич раскритиковал работу Службы автомобильных дорог Николаевской области за то, что она до сих пор не отремонтировала ямы на дорогах города, которые находятся на их балансе. После чего исполняющий обязанности начальника САД в Николаевской области Владислав Невеселый обвинил Александра Сенкевича в плохом исполнении обязанностей мэра Николаева и нежелании решать проблемы горожан.

Также, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев выразил мнение, что Служба автомобильных дорог области не занимается ремонтом дорог в городе, превращая 5 сантиметров ям в 20.