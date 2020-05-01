Владислав Невеселый

Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый ответил на критику мэра Николаева Александра Сенкевича о своей работе и обвинил его в плохом исполнении своих должностных обязанностей.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Отметим, мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал работу Службы автомобильных дорог Николаевской области за то, что она до сих пор не отремонтировала ямы на дорогах города, которые находятся на их балансе.

В свою очередь Владислав Невеселый обвинил Александра Сенкевича в плохом исполнении обязанностей мэра Николаева и нежелании решать проблемы горожан.

— У человека уже в голове просто выборы и судя по всему ему важна картинка, а не суть. Потому что если хочешь решать проблему для горожан, то этим нужно заниматься, а не так просто в соцсетях рассказывать. Все время пытается всем рассказать, что мы плохие, при этом сам палец о палец не ударил. Возникает вопрос: «А кто мэр, он или я?», - заявил Владислав Невеселый.

Стоит отметить, что согласно данным ежегодной декларации заполненной Владиславом Невеселым, чиновник проживает в городе Вознесенске Николаевской области.

Напомним, в феврале 2020 года директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что Служба автомобильных дорог области должна заняться капитальным ремонтом улицы Пушкинской. В ответ на это, руководитель САД в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что Служба не может отремонтировать глубокие ямы на дорогах Николаева, которые находятся на их балансе, так как ведомству принадлежит только 5 сантиметров покрытия, а все, что расположено ниже — собственность города. После этого, Департамент ЖКХ потребовал от САД должного содержания дорог в Николаеве.

Помимо этого, в начале апреля мэр Николаева Александр Сенкевич высказал недовольство работой Службы автомобильных дорог, которая не спешит с ремонтом дорог государственного значения, проходящих через областной центр.

Кроме того, Александр Сенкевич потребовал увольнения с должности начальника САД Владислава Невеселого. По словам мэра, дорожники игнорируют его просьбы отремонтировать дороги, которые проходят через город.

В свою очередь Владислав Невеселый заявил, что Александр Сенкевич не вник в проблему ремонта дорог, проходящих через город.