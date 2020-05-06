Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о ненадлежащем содержании дорог в городе, находящихся на балансе Службы автомобильных дорог области.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ, пишут НикВести.

По словам Александра Сенкевича дороги государственного значения, проходящие через Николаев и находящиеся на балансе САД, на сегодняшний день находятся в ненадлежащем состоянии. При этом он добавил, что Службе автодорог необходимо провести их ямочный ремонт и привести порядок прибордюрную территорию.

— Сегодня мы видим это ужасное состояние Ингульского и Варваровского мостов, состояние поворота с Никольской на Варваровский мост — там вообще уже скоро правую полосу нельзя будет использовать. Сегодня некоторые люди на легковых автомобилях заезжают со средней полосы на поворот направо, потому что они физически не могу проехать — там такие накаты, что они бьют картера у себя на машинах. Конечно, когда мы обращаемся, можно это переводить в политическую плоскость, а можно просто пойти и сделать. Я не делаю жесткой критики, потому что понимаю — у нас в городе тоже есть огромное количество дорог, а денег на их обслуживание не так много. Но, хотя бы, срезать, сделать ямочный ремонт, привести в порядок прибордюрную территорию, но там реально скоро можно будет садить картошку. Я не знаю, может, после этих праздников я возьму и на одной из прибордюрок сниму на видео как я сажаю картошку. И это на трассе государственного значения. Это же не какая-нибудь дорога в частном секторе в Матвеевке, Варваровке или Кульбакино. Это трасса государственного значения. Люди, которые проезжают Николаев транзитом — из Киева в Одессу и из Одессы в Киев — видят это все и у них складывается впечатление вобщем о Николаеве, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, в феврале 2020 года директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что Служба автомобильных дорог области должна заняться капитальным ремонтом улицы Пушкинской. В ответ на это, руководитель САД в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что Служба не может отремонтировать глубокие ямы на дорогах Николаева, которые находятся на их балансе, так как ведомству принадлежит только 5 сантиметров покрытия, а все, что расположено ниже — собственность города. После этого, Департамент ЖКХ потребовал от САД должного содержания дорог в Николаеве.

Помимо этого, в начале апреля мэр Николаева Александр Сенкевич высказал недовольство работой Службы автомобильных дорог, которая не спешит с ремонтом дорог государственного значения, проходящих через областной центр.

Кроме того, Александр Сенкевич потребовал увольнения с должности начальника САД Владислава Невеселого. По словам мэра, дорожники игнорируют его просьбы отремонтировать дороги, которые проходят через город.

В свою очередь Владислав Невеселый заявил, что Александр Сенкевич не вник в проблему ремонта дорог, проходящих через город. После, Александр Сенкевич раскритиковал работу Службы автомобильных дорог Николаевской области за то, что она до сих пор не отремонтировала ямы на дорогах города, которые находятся на их балансе. После чего исполняющий обязанности начальника САД в Николаевской области Владислав Невеселый обвинил Александра Сенкевича в плохом исполнении обязанностей мэра Николаева и нежелании решать проблемы горожан.

Также, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев выразил мнение, что Служба автомобильных дорог области не занимается ремонтом дорог в городе, превращая 5 сантиметров ям в 20.

Помимо этого, Александр Сенкевич считает, что руководство Службы автомобильных дорог в области должно предоставить фото и показать, как содержаться городские дороги, находящиеся на их балансе.